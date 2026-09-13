Team USA demolisce la Francia nel secondo tempo ed è di nuovo campione del mondo

Un secondo tempo a senso unico consegna a Team USA un altro titolo di campione del mondo FIBA: le ragazze di coach Kara Lawson battono la Francia a Berlino, 97-79, dopo aver inseguito per mezza partita.

L’inizio francese è molto positivo, sulle ali di Gabby Williams che porta le transalpine avanti 17-20 alla prima pausa: nel secondo quarto proprio una tripla della giocatrice delle Golden State Valkyries chiude un parziale di 0-11 per il 17-31, massimo vantaggio della Francia. Jackie Young e Breanna Stewart prendono a quel punto per mano la formazione statunitense, segnando 9 punti di fila per le americane e riducendo lo svantaggio. La rimonta USA prosegue nel finale di primo tempo, con una tripla di Caitlin Clark che conclude il primo tempo sul 43-45 in favore delle francesi. Il terzo quarto inizia subito a dare un assaggio del copione del secondo tempo, con Team USA che apre un break di 11-2 e prende un comodo vantaggio grazie al solito duo Young-Stewart. Copper e Boston partecipano alla festa, e le statunitensi arrivano al 30′ addirittura avanti 73-57 al termine di una frazione dominata 30-12. Nel quarto periodo la gara è in discesa per Team USA: Clark prende finalmente confidenza col canestro, Stewart arricchisce il suo bottino e dalla lunetta si sblocca anche Angel Reese fino al +27. Negli ultimi minuti di gara la Francia riduce lo svantaggio, ma alla fine il passivo rimane di 18 punti: è oro per le americane.

La squadra femminile di Team USA resta la regina del mondo: le statunitensi hanno vinto il Mondiale ininterrottamente dal 2010, ovvero le ultime 5 edizioni. Per la Francia invece, già argento olimpico a Parigi 2024, è un risultato storico: le transalpine non erano mai andate a medaglia in un Mondiale se non nel 1953, quando vinsero il bronzo.

Breanna Stewart, capitano di Team USA e autrice di 22 punti con 10 rimbalzi in finale, è stata premiata come MVP del torneo: la star delle New York Liberty ha segnato 12.8 punti di media nel Mondiale. Nella partita contro la Francia sono stati però fondamentali anche i contributi di Jackie Young, 18 punti, Kahleah Copper, 15 punti. Dominique Malonga e Gabby Williams hanno invece combinato per 41 punti per le francesi (rispettivamente 21 e 20). Stewart, Young e Williams sono state anche inserite nel miglior starting five della competizione, insieme alla spagnola Ivana Martin e alla tedesca Leonie Fiebich. Martin è stata premiata come Rising Star, mentre per la Spagna anche l’allenatore Miguel Mendez ha portato a casa un premio individuale, quello di miglior coach del torneo dopo il bronzo vinto con la Roja.

Foto: FIBA