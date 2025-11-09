Nikola Jokic

Nikola Jokic rivela un cambiamento fondamentale nel suo gioco

Alessandro Saraceno

Il campione dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha iniziato la stagione NBA 2025-26 con un approccio completamente nuovo — e i risultati si vedono già sul parquet.

Dopo aver registrato un’altra tripla doppia nella vittoria per 117-100 contro gli Indiana Pacers, Jokic ha spiegato ai media che sta intenzionalmente evitando discussioni e proteste con gli arbitri, una scelta che sta migliorando sia il suo gioco che l’atteggiamento della squadra.

“Questa è la mia nuova filosofia per quest’anno. Non voglio più stressarmi o gridare agli arbitri. Voglio solo concentrare tutta la mia energia sulle giocate di basket,” ha dichiarato Jokic al reporter dei Nuggets Ryan Blackburn.

Numeri da MVP: medie impressionanti dopo nove partite

Dopo le prime nove gare della stagione, Nikola Jokic sta viaggiando con numeri da fuoriclasse: 25,2 punti a partita, 13,0 rimbalzi e 11,9 assist.

Queste statistiche confermano ancora una volta il dominio del serbo, capace di influenzare ogni aspetto del gioco e di trascinare i Denver Nuggets verso l’alto della classifica NBA.

Denver Nuggets: partenza solida e fiducia crescente

Con un record di 7 vittorie e 2 sconfitte, i Nuggets hanno beneficiato di una perfetta serie casalinga da quattro partite, consolidando il proprio ritmo e la chimica di squadra. Ora però li attende un periodo impegnativo in trasferta, con sfide decisive contro: i Sacramento Kings (martedì), i Los Angeles Clippers (mercoledì) e i Minnesota Timberwolves (sabato).

Queste gare rappresenteranno un test importante per valutare la maturità dei Nuggets e la capacità di Jokic di mantenere la calma e la leadership anche lontano da Denver.

Il nuovo approccio mentale di Nikola Jokic potrebbe essere la chiave per un’altra stagione da MVP. Se il centro serbo continuerà a dominare con questa serenità, i Denver Nuggets avranno tutte le carte in regola per puntare nuovamente al titolo NBA 2026.

