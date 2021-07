Tortona conferma Bruno Mascolo

Una stagione da assoluto protagonista, i playoff disputati da vero leader di una squadra che ha coronato il proprio sogno. MVP delle semifinali e della Finale Playoff, 20 punti – con 5 triple – nella decisiva gara 5: sulla promozione della Bertram Derthona in Serie A c’è la firma di Bruno Mascolo, che resterà in bianconero anche nel 2021/22, per la terza stagione consecutiva.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Bruno ha saputo conquistarsi un ruolo sempre più importante nel corso del tempo diventando un titolare nell’annata appena conclusa in cui ha viaggiato a 13.6 punti, 4.5 rimbalzi e 3.7 assist di media. Un rendimento di assoluta eccellenza, che Mascolo ha saputo mantenere anche nel corso dei playoff promozione in cui è stato decisivo in Gara 1 di semifinale contro l’Eurobasket Roma e in Gara 4 e Gara 5 di finale contro Torino.

Nelle due stagioni finora disputate con la maglia del Derthona, Bruno ha indossato la canotta numero 14 in 82 occasioni, contribuendo al successo nella Supercoppa LNP 2019 Old Wild West e nel campionato 2020/21.

Ora il percorso comune continua, per il terzo anno consecutivo, il primo in Serie A.

ʺA Tortona si legano i ricordi più belli della mia carriera – le parole di Bruno Mascolo -. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per potere raggiungere ancora tanti traguardi insieme, anche in Serie Aʺ.