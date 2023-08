Towns non basta per battere la Spagna e Scariolo annuncia i 12 per il Mondiale

Karl Anthony Towns ha impressionato con 20 punti e 6 rimbalzi, ma i campioni in carica di EuroBasket e della FIBA World Cup della Spagna hanno dimostrato di avere ancora una marcia in più.

La Spagna si è imposta per 86 a 77 sulla Repubblica Dominicana, grazie a uno sforzo di squadra e al giovane playmaker Juan Núñez che è stato il miglior marcatore con 16 punti.

La Repubblica Dominicana ha raggiunto un vantaggio di 52 a 48 sulla Spagnolo dopo una tripla di Towns nel terzo periodo, ma la continuità e la qualità della nazionale europea hanno prevalso.

I padroni di casa hanno chiuso il quarto in vantaggio di otto punti (68-60) dopo una tripla di Joel Parra (12 punti alla fine) alla sirena e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, nonostante gli sforzi degli ospiti.

La partita di Núñez è di buon auspicio per la Spagna, che ha perso Ricky Rubio all’inizio dell’estate quando l’ex MVP della Coppa del Mondo FIBA ha deciso di prendersi una pausa dalla pallacanestro per concentrarsi sulla sua salute mentale. Con questa carenza nel ruolo di playmaker, Núñez dovrebbe avere un ruolo chiave per i campioni in carica.

La rosa della Spagna ai Mondiali

Dopo la partita, coach Sergio Scariolo ha annunciato la rosa definitiva della Spagna che si recherà in Indonesia per la fase a gironi della Coppa del Mondo e comprende i seguenti giocatori: Alberto Díaz, Juan Núñez, Sergio Llull, Dario Brizuela, Rudy Fernández, Alex Abrines, Victor Claver, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Santi Aldama, Willy Hernangómez, Usman Garuba.

Jaime Fernandez sarà il giocatore che sostituirà Alberto Diaz, se quest’ultimo non recupererà dall’infortunio in tempo.

Alberto Abalde, Jaime Pradilla e Sebas Saiz sono stati gli ultimi tre giocatori tagliati.

