Trapani Shark, come sta Justin Robinson dopo l’infortunio subito a Milano?

Durante la partita contro Milano al Forum, la Trapani Shark ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Justin Robinson. Il playmaker ha subito un problema al ginocchio e, nonostante il tentativo di rientrare in campo, ha dovuto abbandonare la sfida.

In conferenza stampa, coach Jasmin Repesa ha commentato le sue condizioni: “Si è girato il ginocchio. Ci ha provato, ma non poteva continuare. Speriamo non sia nulla di grave. Domani andrà a farsi visitare a Reggio Emilia per una visita al ginocchio. Vediamo se si tratta di qualcosa di serio o meno”.

A pochi giorni dall’incidente, però, sono arrivate buone notizie per il giocatore e per la squadra. Come confermato dal patron della Trapani Shark, Valerio Antonini, l’infortunio di Robinson non è grave: “Niente di grave, domenica contiamo di metterlo in campo senza alcun dubbio”.

Justin Robinson della Trapani Shark, MVP del mese di novembre di LBA, è stato una delle stelle della squadra, viaggiando a 15.7 punti, 6.4 assist e 3.6 rimbalzi di media. Il prossimo impegno di Trapani vedrà la squadra affrontare l’Unahotels Reggio Emilia, una sfida cruciale per il proseguimento della stagione e per il proprio consolidamento nelle zone nobili della classifica.

