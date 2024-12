4 esterni americani che potrebbero piacere a team di Serie A LBA

Il mercato della Serie A LBA potrebbe accendersi nelle prossime settimane, con diversi profili internazionali pronti a cambiare maglia.

Tra i nomi più interessanti, segnalati da Giuseppe Malaguti, ci sono quattro esterni in uscita dai rispettivi club, tutti con le carte in regola per attirare l’attenzione delle squadre di Serie A LBA.

Cameron Hunt (Manresa, Spagna)

Un possibile rinforzo per il campionato italiano potrebbe essere Cameron Hunt, guardia classe 1997 di 191 cm, reduce dall’esperienza con il Manresa in Spagna. Hunt è un giocatore dinamico e dotato di un ottimo tiro, capace di garantire imprevedibilità e intensità sul perimetro. La sua versatilità potrebbe renderlo un’arma preziosa per molte squadre.

David Efianayi (Galatasaray, Turchia)

Un altro nome che potrebbe fare al caso delle società italiane è David Efianayi, combo guard del 1995 (188 cm), che ha disputato l’ultima stagione con il Galatasaray. Efianayi si distingue per la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di playmaker che di finalizzatore, una caratteristica che lo rende particolarmente appetibile per un sistema offensivo fluido.

Trevor Hudgins (Le Mans, Francia)

Tra i giovani talenti spicca Trevor Hudgins, classe 1999 di 182 cm, che ha impressionato con Le Mans in Francia. Questo playmaker emergente è noto per il suo sangue freddo e la sua visione di gioco, due qualità che potrebbero fare gola alle squadre italiane in cerca di un regista affidabile.

Shaquielle McKissic (Olympiacos Pireo, Grecia)

Infine, potrebbe esserci spazio per l’esperienza di Shaquielle McKissic, guardia-ala del 1990 (196 cm) attualmente all’Olympiacos. Con il suo bagaglio di successi in EuroLega, McKissic, già visto in Italia con Pesaro, rappresenterebbe una scelta ideale per squadre ambiziose che puntano a competizioni di alto livello. Sappiamo per esempio che la Trapani Shark ci sta pensando.

