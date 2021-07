Trento blinda Andrea Mezzanotte con un rinnovo pluriennale

Andrea Mezzanotte sarà un giocatore della Dolomiti Energia Trentino fino al 2024: rinnovo triennale per l’ala di Almenno San Bartolomeo, che con l’inizio della nuova stagione comincerà la sua quarta annata in bianconero.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Blu Orobica Bergamo ed avere debuttato in A2 con Treviglio, il classe ‘98 con la maglia di Trento a partire dal 2018 ha giocato 92 partite ufficiali tra campionato di Serie A, EuroCup e coppe nazionali, segnando complessivamente 300 punti (18 il suo massimo in carriera nella vittoria della Dolomiti Energia a Pesaro il 9 novembre 2019).

ANDREA MEZZANOTTE (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affronto questo nuovo capitolo con Trento con ancora più entusiasmo e carica, sto lavorando per farmi trovare pronto per l’inizio della stagione. In queste settimane ho parlato tanto con Lele, un allenatore che mi ha sempre dato grande fiducia spingendomi ogni giorno a fare un passo in più. Qui a Trento ci sono tutti i presupposti per fare bene, giocare la Serie A e l’EuroCup è sempre una grandissima sfida e voglio raggiungere traguardi importanti per me e per la squadra».

LELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono molto felice che Andrea abbia accettato questa proposta, un rinnovo che io in prima persona e la società abbiamo voluto fortemente affinché si possa concretizzare il percorso che insieme abbiamo intrapreso tre anni fa. Ho grande fiducia in Andrea, e sono convinto che anche grazie a questo nuovo passaggio della sua carriera da atleta professionista possa diventare un giocatore importante per la nostra squadra e nel panorama dei giocatori italiani del campionato».

