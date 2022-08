Trieste, Daniele Cavaliero annuncia il suo ritiro

Daniele Cavaliero ha deciso di ritirarsi dal basket giocato all’età di 38 anni.

Originario di Trieste, ha aperto e chiuso la carriera nella squadra della sua città, di cui è diventato un’autentica bandiera. Gli esordi dal 1999 al 2004, poi il ritorno nel 2017 per riportare i giuliani in A1. In mezzo Olimpia Milano, Roseto, Fortitudo, Avellino in due esperienze diverse, Montegranaro e Pesaro.

Nel suo palmares anche la Coppa Italia 2018 con la Scandone e 68 presenze in Nazionale. L’annuncio del ritiro, che era nell’aria già dal termine della scorsa stagione, è arrivato con un post su Instagram. Cavaliero ha pubblicato una sua foto da bambino scrivendo: “Che bello che è stato, grazie. “Oggi mi ritiro”. Un messaggio semplice per un giocatore che ha dato tanto al nostro basket, senza mai una parola fuori posto.