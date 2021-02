Trieste perde Andrejs Gražulis per infortunio

Allianz Pallacanestro Trieste comunica che Andrejs Gražulis ha riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro, che gli ha impedito di prendere parte alla partita di oggi. Terapie conservative ed esercizi specifici non hanno risolto il problema per il quale si sta ora valutando un’artroscopia esplorativa e terapeutica da effettuare comunque nei prossimi giorni. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alle condizioni del giocatore.

Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.