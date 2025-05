Trieste è al lavoro per trovare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, dopo la separazione da Jamion Christian. Dopo il mancato accordo con Brase, il club sta valutando diverse opzioni, e secondo quanto riportato da Superbasket, uno dei nomi più caldi per Trieste è quello di Riccardo Fois.

Riccardo Fois: esperienza internazionale e legame con l’Italbasket

Classe 1986 e originario di Olbia, Riccardo Fois è un profilo che unisce competenze tecniche e un’esperienza internazionale di rilievo. È assistente della Nazionale Italiana di Basket (Italbasket) e ha maturato una lunga esperienza negli Stati Uniti, tra college basketball e NBA, a partire dal 2012.

Dopo tre stagioni nello staff tecnico dell’University of Arizona, Fois era approdato nella NBA con i Sacramento Kings, dove ha lavorato nella stagione 2024/25. Tuttavia, il coach sardo non è stato confermato per la prossima stagione, e ora si trova libero sul mercato, pronto a valutare nuove sfide.

Trieste riparte da un progetto ambizioso

La candidatura di Fois rappresenta un possibile passo in avanti per la ricostruzione tecnica del club giuliano, deciso a ripartire con un progetto ambizioso, capace di valorizzare talento e competenze. La scelta del nuovo head coach sarà cruciale per il rilancio della Pallacanestro Trieste dopo un’annata sorprendente.

Nessuna decisione definitiva, ma Fois è in pole

Al momento nulla è ufficiale. Ma Riccardo Fois sembrerebbe essere tra i favoriti per la panca di Trieste. La sua conoscenza del basket moderno, la visione internazionale e l’esperienza maturata tra NCAA e NBA lo rendono un candidato forte per una panchina prestigiosa come quella triestina.