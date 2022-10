Tyler Herro firma un contratto ricchissimo e festeggia sui social

Tyler Herro ha firmato una ricca estensione del suo contratto con i Miami Heat.

Per il miglior sesto uomo della scorsa stagione un accordo da 130 milioni di dollari complessivi, valido fino al termine della stagione 2026-2027.

Più di 30 milioni di dollari all’anno per Herro dopo una stagione da oltre 20 punti di media. Il tiratore di Miami non ha nascosto la sua soddisfazione per i ricchi guadagni che lo aspettano, postando un meme su Twitter.

Nella gif si vede Bugs Bunny nell’atto di contare un cospicuo mucchio di banconote verdi.

Apprezzamento da parte dei tifosi nei commenti: i supporters degli Heat, infatti, in larga parte pensano che il nuovo contratto sia strameritato.