Udine, maxi squalifica per Alessandro Gentile

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo il finale ad alta tensione fra Chieti e Udine, nel Girone Rosso di A2.

Alla società abruzzese, che ha vinto 70-69 con grandi contestazioni relative a una interferenza di Andrea Ancellotti, una multa di 1375 euro: mille per insulti ripetuti del pubblico ad Alessandro Gentile, 375 per la presenza in campo di persone non autorizzate. Ci sono, inoltre, due giornate di squalifica per Darryl Joshua Jackson, colpevole di aver tentato di colpire un avversario al termine del match.

L’aggressione è stata fermata dallo stesso AleGent che per aver scagliato a terra l’avversario si è beccato due giornate di squalifica, per le quali il Giudice ha tenuto conto delle attenuanti. Un’altra giornata, per un totale di tre, è stata comminata a Gentile per insulti agli arbitri al rientro negli spogliatoi.

Per Udine anche una giornata di squalifica del proprio campo perché un tifoso ha fatto invasione e ha insultato gli arbitri al termine del match. La società friulana, però, potrà commutare questa sanzione in ammenda pecuniaria.