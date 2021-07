Ufficiale: Vince Hunter rinnova per due anni con la Virtus Bologna

Vince Hunter rimane alla Virtus Bologna. Dopo l’anticipazione via social, il lungo americano ha ufficialmente rinnovato per altri due anni col club bianconero. Arrivato a Bologna nel 2019, Hunter nell’ultima stagione ha vinto lo Scudetto e ha raggiunto la semifinale di EuroCup.

Di seguito il comunicato della Virtus Bologna:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Vince Hunter per il rinnovo contrattuale.

Le parole di Paolo Ronci, Direttore Generale delle V Nere: “Quello di Hunter è un ulteriore rinnovo che conferma la continuità con l’idea tecnica iniziata due estati fa. Continuità che fortifica il senso di appartenenza al Club ed il legame con la città ed i tifosi. Vince compirà 27 anni ad agosto, lavora con molta professionalità per la squadra e per lo sviluppo delle sue qualità individuali. Con soddisfazione, a nome di Virtus Segafredo, annunciamo il rinnovo al 30 giugno 2023.”

Vince Hunter sarà bianconero ancora per due stagioni, dopo aver chiuso la sua prima esperienza con la canotta della Segafredo con 9.9 punti di media a gara e 11.3 di valutazione media in LBA in 17 minuti di utilizzo. Rendimento simile anche in EuroCup per il numero 32 bianconero che ha chiuso le due stagioni europee con la Virtus con 9.3 punti con il 58,7% da due, il 43,8% da tre e il 68% ai liberi oltre ad aver ricevuto nella stagione 2020/2021 il premio di MVP delle Top16 di EuroCup, chiuse con quasi 14 punti di media e 7 rimbalzi, con quasi 21 di valutazione media nella seconda fase della competizione.

Dopo due stagioni in bianconero, Vince rimane uno dei punti fermi della squadra virtussina anche per i prossimi due anni e continuerà a lottare per la canotta delle V Nere.