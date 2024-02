Danilo Gallinari è attualmente free agent dopo che i Detroit Pistons hanno deciso di lasciarlo andare. Ora si tratta solo di capire dove l’italiano si accaserà da qui a fine stagione, prima magari di un ritorno a Milano. Un post su X di Jusuf Nurkic dei Phoenix Suns sembra avvicinare Danilo Gallinari alla franchigia dell’Arizona…

Naturalmente nulla è confermato però diciamo anche che questo messaggio, in questo momento, vuol dire solo una cosa: recruiting.

Non sappiamo poi se il Gallo accetterà le lusinghe del bosniaco però sicuramente è giusto sottolineare che questa corte c’è stata e che quindi ci sono anche i Phoenix Suns di Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker nella corsa per Danilo Gallinari.

Stiamo a vedere se sarà proprio la squadra dell’Arizona ad aggiudicarsi le prestazioni del lungo italiano oppure se deciderà di rimanere nella Eastern Conference, più vicino alla sua amata Boston. Solo il tempo ce lo dirà ma intanto sappiamo per certo che Nurkic lo vorrebbe in squadra con sè.

Chiaramente in queste ore e in questi giorni vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso sull’ex Detroit Pistons e Washington Wizards, in modo tale da tenervi sempre aggiornati fino alla decisione finale.

Leggi anche: 5+1 squadre NBA che potrebbero puntare su Danilo Gallinari