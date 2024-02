5+1 squadre NBA che potrebbero puntare su Danilo Gallinari

Danilo Gallinari a breve sarà un ex giocatore NBA dei Detroit Pistons perché hanno deciso di tagliarlo, manca solo il comunicato ufficiale. Questo vuol dire che può firmare subito dovunque lui voglia. Ma chi è veramente interessato al Gallo?

Los Angeles Lakers

I californiani, per espresse parole del loro GM, Rob Pelinka, guarderanno con attenzione il mercato dei tagliati perché ci sono nomi molto interessanti e il Gallo è uno di quei veterani che può farti la differenza, giocando magari non tantissimo. L’ha dimostrato in certe partite quest’anno sia a Washington sia a Detroit. Perciò occhio ai Lakers per l’italiano.

Philadelphia 76ers

I Sixers hanno appena perso per diverse settimane Joel Embiid e quindi sono un po’ in fatica nel reparto lunghi. Il Gallo si sta sempre più specializzando nel ruolo di centro, tant’è che spesso ha giocato da unico lungo con Washington quest’anno. Perciò potrebbe dare loro una mano in attesa del rientro del camerunense, passaportato americano, che potrebbe tornare sul parquet a playoff iniziati.

Minnesota Timberwolves

Sappiamo che non riuscite a vederla come una verissima contender, ma la franchigia del Minnesota è prima in classifica nella Western Conference e Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns hanno intenzioni serie per la post season. Il tiro morbido e la stazza di Gallinari lo rendono una buona opzione per i Timberwolves, sarebbe un ottimo supporto ai titolarissimi di Minnie partendo dalla panchina.

Golden State Warriors

Gli Warriors stanno disperatamente tentando di chiudere tra le prime 10 posizioni, così da giocarsi il tutto per tutto ai play-in. Onestamente non è impossibile ma devono fare uno switch fisico e mentale affinché ciò accada. Gallinari potrebbe dare loro una mano in uscita dalla panchina e per qualche minuto di qualità, specialmente in caso di ulteriori “pazzie” di Draymond Green.

Un ritorno romantico a Denver o New York

I Denver Nuggets sono i campioni NBA in carica e sono certamente una contender di primissimo livello. Aaron Gordon è ormai uno dei migliori nel suo ruolo, ma potrebbero avere bisogno di un veterano come backup in grado di darti qualche minuto di qualità in partite complicate. E poi l’aspetto emotivo potrebbe incidere, visto che il Gallo è stato la chioccia di “Ciccio”, come lo chiamava lui, Jokic quand’è arrivato in NBA.

New York è stata la prima casa NBA di Danilo Gallinari e quindi sarebbe la chiusura di un cerchio, potendo così tornare più sereno in Italia e a Milano la prossima estate, con magari un anello in più al dito, visto che questi Knicks hanno fatto una grandissima trade deadline e in generale stanno andando benissimo!

