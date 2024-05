Un pezzo del Draft NBA in Italia

La NBA sta organizzando un evento legato al Draft in Italia.

Si tratta, come riportato da Sportando, di una seconda Combine, riservata a quei giocatori che non hanno potuto partecipare a quella ufficiale perché impegnati con i proprio club. La Combine, lo ricordiamo, è un momento in cui le varie franchigie NBA raccolgono dati sulle doti fisiche, atletiche e tecniche dei prospetti che saranno al Draft attraverso rilevazioni antropometriche, prove fisiche e di tiro.

L’evento si terrà dal 4 al 7 Giugno a Treviso, presso la Città dello Sport La Ghirada. Prevista la massiccia presenza dei giovani talenti europei che saranno protagonisti al prossimo Draft, come i francesi Zaccharie Risarcher, Alex Sarr e Tidjane Saulan e il serbo Nikola Topic, tutti proiettati in Top Ten. Possibile che ci siano anche Momo Faye, il 2005 di Reggio Emilia che ha disputato un’ottima stagione in LBA e Quinn Ellis, il 2003 di nazionalità inglese e formazione italiana che si è messo in mostra a Trento.

Prima di questo evento a Treviso ci sarà anche il tradizionale appuntamento con l’Adidas EuroCamp, dall’1 al 3 Giugno. Si tratta di un appuntamento in cui i prospetti fra i 18 e i 22 anni di tutto il Mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, vengono attenzionati da diversi addetti ai lavori NBA. Ci saranno allenatori come David Vanterpool(Washington Wizards), Jason Terry (Utah Jazz) e Chris Fleming (Chicago Bulls), l’ex veterano Austin Rivers, alcuni giocatori attuali come Nikola Jović (Miami Heat) e Vasilije Micić (Charlotte Hornets), oltre a James Harden. Non ci sono azzurri selezionati ma ci sarà Wei Zhao, playmaker di Varese, nato e cresciuto in Italia ma che ha scelto la nazionale cinese. A rappresentare il nostro Paese lo scout dei Chicago Bulls Gianluca Pascucci.