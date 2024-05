Dwight Howard torna a giocare a Taiwan e stabilirà un importante primato

Dwight Howard è stato timidamente accostato a varie squadre NBA nei mesi scorsi, senza però mai fare ritorno nella Lega dopo l’esperienza a Taiwan. Ora, dopo aver deriso sui social ogni squadra che veniva eliminata dai Playoff NBA, ha trovato la sua nuova casa: sarà ancora Taiwan, dove giocherà il finale di stagione con i Taiwan Mustangs.

I Mustangs parteciperanno al prossimo The Asian Tournament, un torneo che vede affrontarsi 7 squadre asiatiche. I nuovi compagni di Howard sono attualmente terzi con un record di 6-4. Il centro dovrebbe fare il proprio debutto il 1 giugno contro i Pola Pilipinas RPG.

Nella sua precedente esperienza a Taiwan, Dwight Howard aveva giocato con i Taoyuan Leopards segnando 23.2 punti di media con 16.2 rimbalzi e 5.0 assist. Nei mesi scorsi inoltre aveva disputato il Dubai International Basketball Championship con una formazione filippina, perdendo in finale.

Howard ha dato l’annuncio sui social dichiarando che giocherà in un campionato di cui è proprietario e scherzando sul fatto che “manderà i suoi scout ai Playoff NBA per reclutare altri giocatori in estate”.

“Dimenticatevi di andare a Cancun, venite al The Asian Tournament a giocare nella mia Lega!” ha scritto su X.

Who you know play in a league that they OWN 😮‍💨 I am so blessed to have this opportunity we going to change the world ! It’s NBA playoffs too 😎 I’m sending my scouts all over & im doing heavy recruiting this summer! Forget going to Cancún C’MON over to The Asian Tournament &… pic.twitter.com/Hrog9KtNVa

— Dwight Howard (@DwightHoward) May 30, 2024