Un team di Dubai giocherà in ABA League: EuroLega sempre più vicina?

Le intenzioni di una squadra con sede a Dubai di giocare in una competizione europea hanno ricevuto un’ulteriore conferma dal direttore sportivo dell’AdmiralBet ABA League, Milija Vojinovic.

“Dubai vuole giocare nella ABA League”, ha dichiarato a Mozzart Sport, in seguito a un recente articolo degli spagnoli di Encestando, “Abbiamo già parlato. Abbiamo preso alcuni accordi. Continueremo a parlare”.

L’Euroleague Basketball ha condiviso pubblicamente i dettagli delle discussioni riguardanti un’espansione nella città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti. Oltre all’ingresso diretto di una nuova squadra nella lega, un altro argomento degli incontri è stato lo svolgimento delle Final Four a Dubai. L’ABA League emerge ora come una potenziale tappa, forse prima di entrare nella principale competizione continentale per club in Europa.

L’ABA League è un campionato regionale privato a cui partecipano club di vari Paesi dell’ex Jugoslavia, tra cui Serbia, Slovenia e Croazia. Sono rappresentati anche Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia settentrionale.

In passato hanno partecipato anche squadre di Bulgaria, Cechia, Ungheria e Israele, invitate come wild card. Lo Szolnoki Olaj è stata l’ultima squadra al di fuori dell’ex Jugoslavia nella stagione 2014-15. Chissà che la squadra di Dubai sarà la prossima a giocare in ABA League, infrangendo questo “record” degli ungheresi.

Leggi anche: Pozzecco all’ASVEL: come l’hanno accolto i tifosi francesi?