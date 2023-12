Un tifoso di Sacramento è morto durante la gara con New Orleans

Un tifoso dei Sacramento Kings che stava assistendo ai quarti di finale dell’In-Season Tournament NBA contro i New Orleans Pelicans al Golden 1 Center è tragicamente scomparso a metà partita.

Anche se la vittima non è stata nominata, la squadra ha confermato la straziante tragedia in un comunicato, spiegando che l’incidente è avvenuto durante il primo quarto della gara. I Kings hanno constatato che c’è stata un’emergenza medica e i soccorsi sono intervenuti rapidamente per rianimare il tifoso. Purtroppo, gli sforzi per salvare la vittima non hanno avuto successo.

Nella stessa dichiarazione, i Kings hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della vittima, tramite Marc J. Spears di Undefeated.

“Durante il primo quarto della partita Kings-Pelicans, un ospite ha avuto un’emergenza medica. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. Tragicamente, questi sforzi non hanno avuto successo e l’ospite è deceduto. La società porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”, si legge nel comunicato dei Kings sull’incidente.

Kings say a fan tragically died at tonight’s game after having a medical emergency and receiving CPR. pic.twitter.com/ggUTA1Pxnn — Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 5, 2023

È davvero una svolta straziante in quella che sarebbe dovuto essere una giornata piena di aspettative e di emozioni, in cui i Sacramento Kings tentano di vincere contro i New Orleans Pelicans nell’In-Season Tournament NBA.

Leggi anche: Trapani Shark, la DURISSIMA risposta alle parole del “Signorino Avino”, Presidente di Torino