L’ex NBA Darius Morris è morto a soli 33 anni

Settimana scorsa il mondo del basket italiano è stato travolto dalla notizia della morte prematura di Ruben Douglas, ex Fortitudo Bologna. Oggi c’è stato purtroppo un altro lutto da processare: la NBA piange la morte di Darius Morris, ex playmaker, deceduto a soli 33 anni.

Four-year NBA veteran Darius Morris has passed away at the age of 33. Morris played for the Lakers, 76ers, Clippers, Grizzlies and Nets from 2011-2015. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2024

Morris nel 2011 è stato 41° scelta assoluta al Draft, in carriera ha giocato 132 partite in NBA tra Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies e Brooklyn Nets. Poi Cina, Russia e infine Francia, dove Morris ha giocato la sua ultima stagione nel 2020 al Gravelines-Dunkerque. L’esperienza più significativa fu però quella con i Lakers: due anni e, nel secondo, anche 17 partenze in quintetto nella squadra dei Big Three (Kobe, Howard e Nash).

Per il momento le cause della morte non sono state rese note.