Un’altra uscita per Golden State, parte anche Marquese Chriss

Un’altra operazione in uscita per i Golden State Warriors che, dopo aver ceduto Brad Wanamaker agli Charlotte Hornets, lasciano andare anche Marquese Chriss.

Il lungo approda ai San Antonio Spurs in cambio semplicemente di denaro, senza coinvolgere altri giocatori nella trade. L’operazione costituisce un doppio guadagno dal punto di vista economico per gli Warriors che ricevono un conguaglio dai texani e allo stesso tempo evitano la luxury tax. Chriss si è infortunato alla gamba destra alla fine del 2020 e non rientrerà in campo in questa stagione. Potrebbe perciò lasciare gli Spurs senza giocare neanche una partita in neroargento, visto che a fine campionato sarà free agente senza restrizioni e potrà firmare per qualunque franchigia.

Chriss goes with cash to Spurs, which saves Warriors on luxury tax for an injured player. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

