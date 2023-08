Usman Garuba viene tagliato e giura vendetta, futuro in Europa?

Usman Garuba è stato tagliato dagli Oklahoma City Thunder. OKC ha dovuto farlo fuori perché dopo le varie trade estive aveva 21 giocatori a roster.

Il lungo spagnolo, in procinto di iniziare i Mondiali con la Roja, non ha preso bene la notizia. Poco dopo la decisione, infatti, ha scritto su X un messaggio in cui giura che farà pentire chi non ha creduto in lui: “Dimostrerò a tutti che si sbagliano, segnatevi queste parole”.

I’ll prove everyone wrong. Mark my words 💯🙏🏿🤞🏿 — Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) August 21, 2023

Finora l’esperienza NBA di Garuba è stata tutt’altro che esaltante. Nel biennio a Houston soltanto 99 presenze e pochissimo spazio, complici alcuni problemi fisici. Ora lo spagnolo potrà usare il Mondiale come vetrina per cercare un altro contratto in NBA oppure esplorare il mercato europeo. Nel Vecchio Continente (e in particolare in Spagna) il Real Madrid detiene i suoi diritti. Per i Blancos, nonostante il roster al completo, potrebbe essere un colpo comunque interessante, viste le difficoltà nel rinnovo di Walter Tavares, il cui contratto scadrà a Giugno 2024.

Foto: FIBA