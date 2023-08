FIBA World Cup: I 12 azzurri battono la Nuova Zelanda. In arrivo un premio speciale per i giovanissimi

Si è chiuso con un punteggio di 88-81 l’incontro di ieri tra la nazionale azzurra e quella neozelandese. Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli hanno dato il meglio di sé all’amichevole contro i Tall Blacks, e, con una rosa di sette vittorie consecutive, si preparano a una Fiba World Cup 2023 con i fiocchi, ai quali approdano con un percorso pulito e netto.

Il Mondiale Asiatico è infatti alle porte, e la formazione azzurra ufficiale era stata annunciata con anticipo rispetto ad altre squadre europee, come ad esempio quella greca.

In particolare, dopo la gara 98-56 contro il Porto Rico, Gianmarco Pozzecco non ha più avuto dubbi sul team, affrontando anche dei tagli dolorosi ma necessari. Tra questi, il ballottaggio tra Momo Diouf e Willy Caruso, superato a pieni voti dal cestista di origini senegalesi, in gran forma al Pala De Andrè. Anche Tomas Woldetensae ha dovuto rinunciare alla grande occasione mondiale, mentre non potevano non scendere in campo Procida, Spagnolo e Severini.

Ecco, dunque, la formazione al completo, che ha già raggiunto il continente asiatico sede della World Cup FIBA 2023, in vista della gara ufficiale d’esordio contro l’Angola:

Marco Spissu

Stefano Tonut

Nicolò Melli

Simone Fontecchio

Giampaolo Ricci

Matteo Spagnolo

Achille Polonara

Muhamet Diouf

Luca Severini

Gabriele Procida

Alessandro Pajola

Luigi Datome

Tra tutti questi giocatori si stanno già distinguendo Spagnolo, autore di 15 punti, ma anche Tonut e Ricci, a 12 punti.

Il ct della nazionale Pozzecco si è però detto ampiamente soddisfatto dell’intera formazione, come fa sapere Federbasket, e pone l’accento sulla solidità, sulla concentrazione e sulla consapevolezza di una squadra che sa di poter dare il meglio durante la competizione internazionale. Lo stesso Pozzecco si era già espresso con buone parole verso i due giocatori tagliati dall’avventura mondiale, ponendo l’accento sul loro valore atletico e sul contributo alla formazione azzurra durante le precedenti partite.

Le scelte però, si sa, sono necessarie, e bisogna puntare tutto su una strategia basata sul motto “squadra vincente non si cambia”, sperando in conferme durante le prossime sfide mondiali.

Intanto Procida e Spagnolo sono tra i nomi che circolano per una possibile conquista di un nuovo titolo istituito di recente dalla Fiba, ovvero quella del Miglior giocatore giovane. Il già prestigioso “Rising Star Award” vede anche altri giocatori di altre squadre come competitivi in lizza per il premio, e tra questi risaltano l’australiano Josh Giddey e lo spagnolo Garuba, quest’ultimo specialmente dopo i risultati conseguiti in NBA.

Nel frattempo, tutto è davvero pronto per le gare del primo girone, e l’Italia dovrà vedersela in prima battuta con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

In questo clima di fermento e attesa per stampa e tifosi, non potevano certo mancare i primi pronostici.

Sul “vincente mondiale” i bookmakers di tutto il mondo si allineano su un ventaglio di squadre favorite che vede in prima posizione gli Stati Uniti, ma non mancano quote diverse da operatore a operatore. In Italia sia le piattaforme storiche di concessionari nazionali sia i siti di scommesse stranieri autorizzati, come quelli elencati su questo sito, danno ampio spazio alle quote per la NBA, date anche le ottime premesse della nazionale di ct Pozzecco. Dopo gli azzurri, i principali bookmakers danno per favoriti Lettonia, Brasile e Montenegro, mentre appena prima, nella classifica dei probabili campioni, si piazzano Serbia, Germania e Lituania.

“Partite” e “vincitore” sono le opzioni di puntata più diffuse, e il calendario dei pronostici prosegue a ritmi serrati, visto anche il tenore di una competizione a eliminazione diretta che va seguito col fiato sospeso.

Fino al 10 settembre, quindi, i tifosi e i fan della pallacanestro avranno modo di vedere in TV le gare della Fiba World Cup. Tutti i match della sola nazionale saranno trasmessi in diretta e in streaming da Rai su Rai Play, mentre ogni gara, comprese quelle delle altre squadre, sarà visibile dai possessori dei del pacchetto Sky Sport. Anche gli abbonati a DAZN e NowTV potranno seguire tutti gli incontri della FIBA World Cup, che suscita già grande attesa ed emozione.

Chissà se l’Italia nel suo percorso riuscirà a infilare una medaglia? La bellezza dello sport e delle sfide internazionali sta anche in una determinazione che può generare nuovi traguardi, magari inattesi o impensati. Gigi Datome, al suo ultimo incarico da capitano, si ritirerà dal basket appena concluso il mondiale asiatico, e si dice pronto a sognare: vorrebbe atterrare nel Belpaese, a settembre, con un posto nel podio, oltre che nella storia del basket nazionale.

