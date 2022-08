Vanessa Bryant come userà i 16 milioni del processo foto-Kobe?

Vanessa Bryant ha ora 16 milioni di dollari in più sul suo conto corrente dopo che la corte si è pronunciata a suo favore riguardo alla causa contro la contea di Los Angeles. A quanto pare, tuttavia, la vedova della leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, non ha intenzione di trattenere un solo centesimo del denaro che ha ottenuto da questo processo.

Secondo Alene Tchekmedyian del Los Angeles Times, la signora Bryant donerà l’intero compenso alla Mamba and Mambacita Sports Foundation. L’organizzazione senza scopo di lucro è stata fondata in seguito alla morte prematura di Kobe e di sua figlia Gigi in un tragico incidente in elicottero nel 2020. L’incidente è costato la vita anche agli altri sette passeggeri del volo.

Da parte sua, Vanessa Bryant ha intentato una causa contro la contea per il suo ruolo nella diffusione delle foto del luogo dell’incidente. Come hanno ammesso durante l’udienza, un certo numero di deputati della contea ha condiviso le foto dal sito con i loro amici all’indomani della tragedia. Vanessa afferma che ciò ha causato stress emotivo a lei e alla sua famiglia.

È bello sapere che i soldi saranno spesi per aiutare a promuovere la visione della fondazione, che è quella di creare un “impatto positivo per gli atleti e i ragazzi e le ragazze svantaggiati nello sport”.

