Varese, coach Brase lascia: per lui ricco contratto in NBA

Matt Brase non è più l’allenatore della Openjobmetis Varese.

Il club biancorosso lo ha comunicato ufficialmente nella tarda serata di ieri. Il coach americano torna in patria e approda in NBA: entra nello staff dei Philadelphia 76ers con un contratto da circa 250mila dollari a stagione, il triplo di quanto avrebbe guadagnato in Italia.

Brase, dunque, nonostante la scadenza della escape per la NBA nel suo contratto, ha trovato un accordo per la risoluzione anticipata e può abbracciare il sogno Philadelphia. Decisiva la buonissima impressione destata sui dirigenti nella ultima Summer League di Las Vegas.

Per Varese adesso tutto da rifare con un roster quasi pronto che dovrà essere impacchettato e affidato a un nuovo coach. Il progetto di Luis Scola, dopo l’addio di Michael Arcieri (direzione Trieste) perde un altro pezzo importante.

Nelle scorse ore c’era stata l’ipotesi di un braccio di ferro con il tecnico ma alla fine si è trovata una soluzione conciliante, come si capisce dalle parole dei diretti interessati. Queste le dichiarazioni di Scola per salutare l’allenatore.

Matt è stato un elemento cruciale per il nostro successo la scorsa stagione e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi. Siamo molto felici che abbia una grande opportunità per continuare la sua carriera in NBA e continuare a crescere lì.

Lo sviluppo è uno dei nostri più grandi pilastri e siamo felici di aver aiutato coach Brase nella sua crescita.

Così Matt Brase per salutare tutto l’ambiente varesino.