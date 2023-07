Italbasket, spauracchio Karl-Anthony Towns: probabilissima la sua presenza ai Mondiali

Spauracchio Karl-Anthony Towns all’orizzonte per l’Italbasket. Sempre più probabile la presenza del lungo dei Minnesota Timberwolves nel roster della Repubblica Dominicana che parteciperà ai Mondiali 2023.

Il sorteggio, almeno quello del primo girone, è stato benevolo per gli Azzurri. A Manila ci troveremo di fronte i padroni di casa delle Filippine, l’Angola e la Repubblica Dominicana. Tre appuntamenti da non fallire per presentarsi al secondo girone, dove con tutta probabilità ci sarà la Serbia, potendosi permettere una sconfitta per accedere comunque alla fase a eliminazione diretta.

Le cose però rischiano di complicarsi per l’Italbasket. La Repubblica Dominicana, infatti, dovrebbe poter contare su Karl-Anthony Towns dopo 10 anni dall’ultima volta. A confermarlo il presidente della federazione caraibica, Rafael Uribe, che ha parlato di un 90% di possibilità di vedere KAT ai Mondiali, aggiungendo che c’è un “interesse reciproco” fra le parti.

Insomma una bella gatta da pelare per Nik Melli e i compagni di reparto. Insieme a Towns i dominicani dovrebbe avere anche Chris Duarte, recentemente passato dagli Indiana Pacers ai Sacramento Kings. Oltre a loro diversi giocatori con pluriennale esperienza nei migliori campionati europei e il prospetto Jean Montero, classe 2003 che ha messo insieme 17 punti di media a partita nell’ultima Liga ACB con il Real Betis ed è finita nel mirino della Virtus Bologna.

Ricordiamo che la Repubblica Dominicana ha staccato il pass per il Mondiale con un’epica rimonta a Mar de Plata, contro un’Argentina al gran completo che ha sciupato 18 punti di vantaggio. Attesa