VIDEO: a 16 anni entra per la prima volta a 6″ dalla fine e segna la tripla della vittoria

Incredibile quanto accaduto ieri al Pala Rinaldi di Roma, nella sfida della seconda giornata di C Gold fra i padroni di casa del Basket Roma e l’Alfa Omega Ostia.

Squadra locale ampiamente favorita per la vittoria della partita e sicuramente fra le più attrezzate per la promozione, gli ospiti sono la “cenerentola” del girone, l’unica fra le cinque laziali al via del campionato che non ha l’ambizione del salto di categoria.

Sembrerebbe essere l’ennesimo caso di gara che non rispetta il pronostico, invece c’è qualcosa di più. Il Basket Roma, guidato in panchina da Giuliano Maresca, in campo può contare anche su gente del calibro di Iannilli e Cecchetti, vista per anni in categorie superiori. Nonostante ciò l’Alfa Omega tiene testa agli avversari, va sotto ma recupera e arriva a giocarsela nel finale. A 6″ dalla fine, con i locali sul +2, Iannilli viene mandato in lunetta e nel frattempo l’allenatore ospite, Daniele Tardiolo, compie un atto di lucida follia: spedisce in campo Jacopo Sardo, classe 2005, che fino a quel momento non era ancora sceso in campo.

Il resto è storia: 0/2 del lungo del Basket Roma, rimbalzo Ostia, Manzo si fa tutto il campo, penetra, scarica in angolo per il neo entrato che con la freddezza di un veterano spara dall’angolo. Primo pallone toccato a 1″ dalla fine: solo rete, sirena, finisce 74-76. Applausi per lui, applausi per il coach che gli ha dato fiducia in questo modo incredibile.

