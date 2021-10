VIDEO – Anche Allen Iverson prova a imitare “la mossa” di Khaby Lame

Simpatica iniziativa promossa da Tik Tok per attrarre nuovi utenti.

Il social che sta spopolando in questi mesi, infatti, si è rivolto al mondo del basket per realizzare un nuovo video. L’oggetto è l’ormai celeberrima “mossa” che ha reso Khaby Lame un fenomeno mediatico mondiale.

Nel video realizzato direttamente da Tik Tok e pubblicato su Instagram una serie di persone cercano di imitare il gesto del tiktoker italiano. Fra di loro c’è anche Allen Iverson che però non è l’unica stella della pallacanestro presente. Compare anche Azzi Fudd, astro nascente del basket femminile che sta per disputare la sua prima stagione in NCAA con UConn.

Il video è stato postato anche dalla Fudd sul suo profilo mentre un fotogramma è comparso fra le stories di Iverson.