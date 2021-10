Un investimento di Kobe Bryant del 2014 ha prodotto risultati clamorosi

Kobe Bryant è stato parecchie cose: una leggenda NBA, un simbolo dei Los Angeles Lakers, il primo sportivo vincitore di un Oscar. A quanto pare aveva anche un discreto fiuto per gli investimenti. La multinazionale Coca Cola ha di recente acquistato l’azienda BodyArmor con una valutazione di circa 8 miliardi di dollari.

Nel 2014, proprio Kobe aveva comprato il 10% delle azioni di BodyArmor per la cifra, in confronto irrisoria, per 6 milioni di dollari. Quel 10% oggi vale 800 milioni di dollari, oltre 133 volte superiore alla cifra investita e circa 2.5 volte quanto guadagnato da Bryant durante l’intera carriera NBA con i Lakers.

Alla morte di Kobe, nel 2020, la leggenda NBA era il quarto azionista per importanza all’interno di BodyArmor alle spalle del fondatore Mike Repole, la Coca Cola e la Keurig Dr. Pepper. I guadagni della vendita delle azioni andranno alla famiglia Bryant.

When Kobe tragically passed away, he was the 4th largest shareholder in the business, behind founder Mike Repole, Coca-Cola, and Keurig Dr. Pepper.

Kobe’s wife, Vanessa Bryant, and his kids inherited his stake in the company.

As of last year, they still owned the equity stake.

— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 29, 2021