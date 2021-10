Varese: Egbunu, Wilson e coach Vertemati positivi al Covid

Ecco di nuovo il covid in casa Pallacanestro Varese. Due giorni prima della trasferta verso Treviso, per cui la OJM sarà impegnata domenica sera alle ore 20.30 contro la NutriBullet, appaiono tre casi positivi per i biancorossi. Si tratta di John Egbunu, Elijah Wilson e il coach Adriano Vertemati.

Si tratta di assenze pesanti per la squadra varesina, soprattutto sotto canestro dove il gruppo, che domenica sarà guidato dal vice Vincenzo Cavazzana, deve già fare i conti con una frattura al terzo dito della mano di Gugliemo Caruso, subita durante un allenamento in settimana. Di seguito il comunicato della società.

“Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di ieri Adriano Vertemati ed Elijah Wilson sono risultati positivi al Covid-19. Questa mattina, come da protocollo, tutto il Team Squadra è stato sottoposto a test molecolari che hanno confermato la positività del coach e della guardia biancorossa ed individuato anche quella di John Egbunu; negativi invece tutti gli altri che, quindi, saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domenica sera contro Treviso. Il club biancorosso ha attivato per Vertemati, Wilson ed Egbunu tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti”

Foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese