VIDEO: gli esilaranti auguri di compleanno di Boban Marjanovic a Luka Doncic

Oggi, 28 Febbraio 2021, Luka Doncic compie 22 anni. Non potevano mancare, fra i tanti ricevuti dal talento sloveno, gli auguri del compagno di squadra e amico fraterno Boban Marjanovic.

Il centro dei Dallas Mavericks ha pubblicato sui social un esilarante video nel quale canta i propri auguri a Doncic, inserendo poi delle emoji in alcune immagini che li ritraggono insieme.

It’s @luka7doncic‘s birthday so of course Boban had to post a special message 🤣💙

(via @BobanMarjanovic | IG) pic.twitter.com/kw77n27Rtg

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 28, 2021