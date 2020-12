VIDEO: Karl-Anthony Towns in lacrime nella prima partita senza la madre

Grandissima emozione per Karl-Anthony Towns negli istanti immediatamente precedenti alla gara di pre-season fra i suoi Minnesota Timberwolves e i Memphis Grizzlies.

Quando è stato annunciato dallo speaker, il lungo di Minnie è rimasto seduto al suo posto ed è scoppiato in lacrime, presumibilmente al pensiero di dover giocare la prima partita senza la madre, scomparsa nelle scorse settimane insieme a diversi altri suoi parenti, tutti stroncati dal Covid-19.

Non c’era, purtroppo, l’abbraccio ideale del pubblico a consolare Towns così è arrivato quello dei compagni di squadra che si sono stretti intorno a lui per incitarlo.

L’ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che anche gli apparenti super-uomini della NBA sono persone normali, chiamate ad affrontare le difficoltà della vita come tutti gli altri.

You can see the emotions from Karl-Anthony Towns who didn’t walk out like usual in the pregame introduction. Towns lost his mom earlier this year due to complications of COVID-19 & spoke recently of how tough it’ll be to be play knowing she’s not there to watch him #Timberwolves pic.twitter.com/KlpTO0WvN6

— Pierre Noujaim (@TheNoujFOX9) December 13, 2020