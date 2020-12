Warriors, primo giorno insieme per Draymond Green e James Wiseman: è già sbocciata l’intesa?

Dopo una settimana di assenza, dovuta alla positività al Covid-19, anche Draymond Green e il rookie James Wiseman hanno iniziato ad allenarsi con i compagni.

Il più esperto dei due ha speso subito parole di grande elogio per la scelta #2 dell’ultimo Draft: “Sembrava fosse dovunque, ha subito un sacco di energia in campo. Magari qualche volta per questo motivo ha sbagliato il posizionamento ma su questo si può migliorare. Ha già fatto tantissime domande, sembra una spugna che vuole assorbire il più possibile”.

Anche il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha parlato bene del rapporto che potrà instaurarsi fra i due: “Credo che Green potrà aiutare molto Wiseman, specialmente nella metà campo difensiva, dato che nel suo primo allenamento ha già portato molta energia alla squadra”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.