VIDEO – Matteo Bogliardi come T-Mac: 7 punti in 8 secondi, San Severo in estasi a Mantova

Clamoroso finale di partita fra Mantova e San Severo, recupero della quarta giornata del Girone Rosso di A2.

Nel primo tempo conducono i pugliesi, poi la reazione della squadra di casa che sorpassa nel terzo periodo e sembra in grado di portare a casa il successo. A 8″ dalla fine gli Stings vincono 76-70, il più sembra fatto. Rimessa di San Severo con Matteo Bogliardi che passa a Lupusor, entra in campo, riceve e spara, segnando da tre con il fallo. Tiro libero a bersaglio, al contrario di Miles che dall’altra parte fa 0/2. Contropiede immediato per l’Allianz con Bogliardi che riceve a 8 metri dal canestro (dovendosi chinare a prendere un pallone tutt’altro che preciso) ma brucia comunque la retina, per la clamorosa vittoria dei suoi.

L’ennesima prestazione clamorosa per questo ragazzo del 2002 che viaggia a 13 punti di media e sta iniziando ad attirare l’interesse dei club di Serie A.