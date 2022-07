VIDEO NBA – Jonas Valanciunas prende in giro LeBron James con un’imitazione incredibile

Momenti esilaranti sulla tv lituana con Jonas Valanciunas protagonista.

Come riportato in anteprima da Sportando, il centro dei New Orleans Pelicans partecipava a un talk show su Top Sport, intervistato con tanto di birre in bella mostra. A un certo punto è iniziato un gioco in cui bisognava imitare vari personaggi. Quando è toccato a LeBron James, Valanciunas si è alzato e ha iniziato a mimare il gesto del pianto, poi si è gettato a terra simulando un contatto.

Una imitazione esilarante. Chissà se LeBron la vedrà mai e come reagirà…

Foto: FIBA