VIDEO NBA – L’infortunio alla caviglia di Trae Young causato dall’arbitro

Nel corso di gara 3 fra gli Atlanta Hawks e i Milwuakee Bucks c’è stato un infortunio per Trae Young.

Nel terzo periodo la stella degli Hawks è inciampata su un arbitro, girando la caviglia destra in modo innaturale. Young è dovuto uscire per alcuni minuti, poi è rientrato ma non è riuscito a evitare la sconfitta 113-102 della sua squadra nella terza sfida delle finali della Eastern Conference.

Infortunio veramente incredibile per Young, come potete vedere dal video di seguito. Ora gli Hawks, sotto 2-1, rischiano grosso perché il loro top player potrebbe saltare gara 4.