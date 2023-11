VIDEO: nell’ultimo timeout di Milano-Efes, Messina ragiona la soluzione migliore coi suoi veterani

Ieri sera l’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina ha giocato una gara veramente di grandissimo livello contro l’Anadolu Efes Istanbul al Mediolanum Forum di Assago in EuroLega. Forse per la prima volta in stagione abbiamo visto le Scarpette Rosse esprimersi a dei livelli che competono loro, vista la qualità del roster a disposizione.

Durante l’ultimo timeout del match, quello chiamato dai turchi per provare a giocarsi le loro ultime carte sotto di 11 a poco più di 2 minuti dalla fine, Ettore Messina ha deciso di dialogare con i giocatori per trovare la soluzione migliore da attuare nella successiva zona matchup che avrebbero messo in campo, in modo da impedire agli avversari di fare canestro.

“Come vi sentireste maggiormente a vostro agio nel gestire la matchup?”, ha chiesto in maniera chiara Messina, che poi si è messo in ascolto dei suoi veterani.

Vediamo partecipare al confronto Shavon Shields, Nikola Mirotic, Devon Hall, Stefano Tonut e capitan Nicolò Melli. Non si sente molto bene tutta la conversazione, a parte un “quando giocano il ‘ghost’ (un finto blocco che porta il bloccante a buttarsi sotto canestro appena il compagno con la palla pare sfruttarlo n.d.r.), noi cambiamo”, detto da Melli. E il coach biancorosso chiude con un semplice ma chiaro “sostanzialmente cambiamo”, decidendo Messina di giocare così la difesa di Milano sull’attacco dell’Efes.

Risultato? Errore di Will Clyburn e tripla di Stefano Tonut sul ribaltamento di fronte.

Non capita tutti i giorni di vedere una comunicazione così chiara e trasparente tra allenatore e giocatori, di solito è il coach che impone la giocata, offensiva o difensiva, ma quando hai giocatori di questo calibro e di questa esperienza, puoi assolutamente permetterti di metterti in ascolto.

Leggi anche: Ettore Messina dopo la vittoria sull’Efes: “A tutti i vigliacchi vorrei dire come Mourinho: 35!”