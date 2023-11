Ettore Messina dopo la vittoria sull’Efes: “A tutti i vigliacchi vorrei dire come Mourinho: 35!”

Ettore Messina si è evidentemente tolto un peso col successo di questa sera contro l’Efes, una vittoria che rilancia almeno parzialmente l’Olimpia Milano dopo il doppio KO in campionato contro Scafati e in EuroLega contro la Virtus Bologna. I meneghini rimangono per il momento fuori dalla corsa Playoff, con un record di 3-6 in coppa, ma sicuramente respirano. Al termine del match, vinto meritatamente dai suoi, Messina si è tolto un sassolino dalla scarpa.

“Non è che bisogna essere come Mourinho, ma a tutti questi scienziati qui, a tutti i vigliacconi che ti insultano senza mettere il nome e il cognome, a tutti questi schifosi mi verrebbe da fare come Mourinho e dirgli ’35’, come i miei tituli, più di un titulo a stagione nella mia professione. Quindi sinceramente vado avanti. Però la fiducia nell’allenatore è importante per i giocatori, perché così sanno che si continua ad andare avanti insieme e si cerca di fare le cose meglio. E magari alla fine si vincerà come successo l’anno scorso, anche in un anno durissimo. Non è importante per chi sta fuori, ma per il giocatore. La stima del signor Armani per me è importante nei confronti della squadra e per la squadra stessa” ha dichiarato Messina in conferenza stampa.

Foto: Olimpia Milano