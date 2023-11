EA7 Milano, Ettore Messina specifica: “Io non volevo dimettermi ma semplicemente volevo…”

Ettore Messina, coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia EA7 Milano, ha voluto specificare che lui non ha mai pensato di dimettersi. Voleva semplicemente capire se il modello organizzativo che aveva portato lui tornando dagli Stati Uniti d’America fosse ancora apprezzato in società oppure se era necessario rivedere qualcosa.

Ecco le le parole di Ettore Messina prese dalla conferenza stampa post vittoria dell’EA7 Milano contro l’Efes Istanbul:

“Io non volevo dimettermi. Mi sono solo confrontato con il Signor Armani per sapere se lui avesse ancora fiducia del nostro modello organizzativo, non solo tecnico. Ne abbiamo parlato 50 volte. Ormai la barzelletta era diventata che il problema era essere presidente-allenatore. Chi lo vuole capire, l’ha capito. Allora io nel dubbio sono andato a chiedere e il Signor Armani mi ha detto che siamo a posto”.

Non è un mistero che questa figura di presidente-allenatore è sempre stata vista con un po’ di circospezione dal pubblico milanese, essendo inusuale per l’Italia, che a ripetizione tira fuori nel momento in cui i risultati sportivi vengono a mancare, come sta accadendo in questa annata.

Il modello però è apprezzatissimo da Giorgio Armani e Pantaleo Dell’Orco, motivo per cui si continuerà così.

