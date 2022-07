Paolo Banchero ha dominato al The CrawsOver con Chet Holmgren

Nella notte Paolo Banchero è tornato in campo dopo le due ottime partite in Summer League. Il giocatore degli Orlando Magic ha disputato una gara al The CrawsOver, un famoso torneo estivo organizzato ogni anno nella sua Seattle da Jamal Crawford. Per l’occasione, Banchero ha fatto squadra con Chet Holmgren, seconda chiamata assoluta all’ultimo Draft proprio dietro di lui, e ha dominato gli avversari.

Banchero ha illustrato tutto il proprio repertorio. La giocata più spettacolare è però stata sicuramente una schiacciata in 360.

Ma non solo: Banchero ha anche segnato da tre punti da distanza siderale.

E fatto impazzire gli avversari in post…

Fino a rischiare di rompere il canestro in seguito ad una schiacciata a due mani.

