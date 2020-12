VIDEO: un Trae Young furioso è quasi arrivato alle mani con Grayson Allen di Memphis

È solo preseason, ma la situazione è già bollente. La star degli Atlanta Hawks, Trae Young, sembrava visibilmente furiosa e ha spinto la guardia dei Memphis Grizzlies, Grayson Allen, dopo che il primo ha commesso un fallo all’inizio del terzo quarto. I due alla fine si sono guardati in cagnesco prima che i loro compagni di squadra si avvicinassero per calmare la situazione.

Trae Young and Grayson Allen got into it pic.twitter.com/aVDQg0Xyxh — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2020

Grayson Allen sembra che sia già in forma. L’ex Duke è noto per essere un po’ vivace, per non dire altro, e sembra che abbia messo Trae Young come obiettivo nella sua testa.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.