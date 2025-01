Virtus Bologna, che momento per Achille Polonara!

La Virtus Bologna ieri sera ha vinto una partita incredibile contro il Baskonia grazie anche ad un Achille Polonara pazzesco, autore di 15 punti e 6 rimbalzi catturati contro lunghi di tutto rispetto come Chima Moneke e Donta Hall, oltre che il neo arrivato ma già impattante Luka Samanic, non proprio i primi che passano per la strada.

Il lungo italiano viene da un paio di stagioni difficili tra quella a metà tra Efes e Zalgiris e la prima alla Virtus, complice anche l’operazione che ha dovuto subire e che l’ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Anche quest’anno non aveva iniziato divinamente, al netto di un exploit contro il Bayern Monaco e il looser effort contro Milano in Supercoppa, ma da quando è arrivato Dusko Ivanovic, complice anche il maggiore spazio concessogli a causa degli infortuni di Toko Shengelia e Ante Zizic, Polonara ha iniziato a far felici per davvero i tifosi della Virtus Bologna.

Contro l’ASVEL ha realizzato il proprio season-high, se non consideriamo la finale di Supercoppa Italiana, dove ne ha messi 18 contro l’Olimpia Milano. E ieri sera, come detto sopra, è stato tra i migliori nel successo virtussino contro i baschi. Anche in Serie A ha fatto bene perché ha sfiorato la doppia doppia contro Scafati e contro Reggio Emilia, lo scorso weekend, è stato chirurgico, pur senza raggiungere la doppia cifra.

Questa è sicuramente una bella notizia per i tifosi delle VuNere, ma al tempo stesso anche per la nostra Nazionale perché un Polonara dominante ci farebbe estremamente comodo perché tutti noi ricordiamo cos’era quello dei tempi del Baskonia o del Fenerbahce e sono passati solo 3 anni...

Immagine in evidenza: virtus.it