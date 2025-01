Thomas Heurtel torna davvero in Spagna, ma lotterà per non retrocedere

Thomas Heurtel alla fine giocherà in Spagna: il francese ha firmato con il Leyma Coruña fino al termine della stagione. Il club galiziano, neopromosso in Liga Endesa, occupa attualmente la penultima posizione in classifica, con 11 sconfitte in 15 partite ed è in una disperata lotta per non retrocedere.

𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐭𝐞𝐥, magia para el timón del Leyma Coruña 🪄🏀 Nous sommes ravis de vous accueillir, Thomas! 🫂 🔗 https://t.co/rCRU1nLRkJ#FagamosLenda🧡 pic.twitter.com/vToO8OiRbD — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) January 10, 2025

Il contratto di Heurtel prevede una clausola che gli consentirà di lasciare la squadra nel caso in cui un club di EuroLega manifesti interesse per lui entro la fine di febbraio.

Prima di approdare al Leyma Coruña, Heurtel era senza squadra da novembre, dopo aver concluso la sua esperienza con gli Shenzen Aviators nel campionato cinese. Recentemente, il Barcellona aveva mostrato interesse per il suo ritorno, ma pressioni esterne hanno portato il club a ritirarsi dall’operazione proprio quando Heurtel era in volo verso la Catalogna, riaccendendo vecchie tensioni tra il giocatore e la società blaugrana.

Nel Leyma Coruña, Heurtel ritroverà Trey Thompkins, suo ex compagno al Real Madrid e allo Zenit San Pietroburgo. Il suo debutto potrebbe avvenire già nel prossimo incontro di campionato contro il Río Breogán.

Con un palmarès che include titoli nazionali in Francia, Turchia e Spagna, oltre a medaglie con la nazionale francese, Thomas Heurtel rappresenta un rinforzo di grande esperienza per il Leyma Coruña.