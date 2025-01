Le VuNere continuano a cercare soluzioni per rafforzare il proprio roster in seguito all’assenza prolungata di Will Clyburn. Secondo quanto riportato da La Prealpina, uno dei nomi sul tavolo della dirigenza della Virtus Bologna sarebbe quello di Damien Jefferson, un giocatore che già a novembre era stato accostato al club bianconero, quando si ventilava la possibile cessione di Rayjon Tucker.

Jefferson, classe 1997, è attualmente in forza al Pinar Karsiyaka, squadra che milita nel campionato turco e nella Basketball Champions League (BCL). Tuttavia, la delicata situazione finanziaria del club turco ha già portato diversi giocatori a trovare nuove sistemazioni, aprendo la strada a un eventuale trasferimento del talentuoso americano.

Le statistiche di Damien Jefferson

In questa stagione, Damien Jefferson ha dimostrato il proprio valore sia in ambito europeo che locale. Nella Basketball Champions League, il giocatore ha mantenuto una media di 8.2 punti, 2.7 rimbalzi e 2.0 assist a partita, confermando la sua versatilità e capacità di incidere su più aspetti del gioco. In Turchia, invece, le sue cifre si attestano a 10.0 punti e 3.9 rimbalzi di media, numeri che confermano la sua costanza anche in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

Un profilo versatile per la Virtus

Damien Jefferson è un giocatore che può coprire più ruoli sul parquet, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. La sua versatilità potrebbe rappresentare un valore aggiunto per coach Dusko Ivanovic, offrendo opzioni sia in attacco che in difesa. La sua esperienza in contesti competitivi come la BCL potrebbe inoltre rivelarsi preziosa per una squadra ambiziosa come la Virtus, impegnata a mantenere alti standard sia in Italia che in Europa.

Resta da capire se le trattative con il Pinar Karsiyaka e con il giocatore possano concretizzarsi in tempi brevi, ma è chiaro che la Virtus Bologna sta esplorando ogni opzione per restare competitiva nonostante le difficoltà.

La situazione di mercato

L’eventuale arrivo di Jefferson dipenderà non solo dalla disponibilità del giocatore, ma anche dalla necessità di trovare un equilibrio nel roster e nelle risorse economiche del club. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l’operazione si concretizzerà o se la Virtus punterà su altri profili.

Per i tifosi della Virtus Bologna, l’attesa è alta: il nome di Damien Jefferson è sicuramente uno di quelli che potrebbero accendere l’entusiasmo e fornire un importante contributo per affrontare le sfide future.