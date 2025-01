Real Madrid-Maccabi: CHE PUNTEGGIO! Stabilito un nuovo record per l’EuroLega

Quella di oggi è stata una serata memorabile per il Real Madrid, non solo per la vittoria sul Maccabi Tel-Aviv o per i rumors che vogliono Dennis Smith Jr. vicinissimo a indossare la camiseta blanca. La squadra di coach Chus Mateo ha centrato la 6° vittoria consecutiva in EuroLega uscendo sempre di più dalla crisi e nel farlo ha stabilito un nuovo record di EuroLega. Il match di Madrid è infatti terminato 116-113 per il Real: un punteggio altissimo per l’Europa, anche perché raggiunto senza tempi supplementari.

Si tratta infatti del record di sempre per l’EuroLega moderna: 229 punti combinati, superati i 224 fatti registrare nella stagione 2003-04 nella gara tra Skipper Fortitudo Bologna e Zalgiris Kaunas (117-107 il punteggio in quell’occasione). Non solo: anche il primo tempo, in cui le squadre hanno segnato 120 punti complessivi (57-63), è stato da record superando il precedente primato di 116 punti stabilito nel 2002.

La vittoria del Real alla fine è arrivata grazie al trio composto da Facundo Campazzo (31 punti), Mario Hezonja (25) e Dzanan Musa (20). Il playmaker argentino ha stabilito il suo record personale di valutazione con 43, frutto dei 31 punti ma anche dei 5 rimbalzi, 8 assist e 3 recuperi che è riuscito ad aggiungere.