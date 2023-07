Virtus Bologna mercato: sta per iniziare una grande rivoluzione

Il mercato della Virtus Bologna è tutt’altro che finito. Nella serata di ieri abbiamo capito che Tornik’e Shengelia lascerà l’Italia per un buyout molto importante, di almeno mezzo milione di euro, se non un milione, in direzione Atene sponda Panathinaikos. Inutile dire che questi soldi sono linfa vitale per il mercato bianconero e perciò vediamo come li andranno a reinvestire.

Sicuramente bisogna trovare un’ala grande che lo sostituisca, quindi buona parte di questo budget e del risparmio dello stipendio del georgiano andranno lì. Al momento non ci sono nomi perché la novità è freschissima, anche se l’aggiunta di Achille Polonara può far dormire sonni tranquilli coach Sergio Scariolo perché, a differenza dello scorso anno, ha un lungo italiano di livello da EuroLega.

A Bologna non si fermeranno solo con il sostituire il lungo ex CSKA e Baskonia, sicuramente firmeranno Jaleen Smith e molto probabilmente anche l’ex Varese Bryant Dunston sarà parte del roster delle VuNere. Il centro 37enne con un lunghissimo passato in EuroLega, soprattutto all’Efes Istanbul, svolgerà il cambio di cambio del centro e si alternerà con Jordan Mickey e Devontae Cacok. Naturalmente quest’ingresso vorrà dire salutare definitivamente Ismaël Bako, con il belga che troverà una nuova collocazione.

Il capitolo finale di questa rivoluzione di mercato in casa Virtus Bologna è quello relativo a Gabriel “Iffe” Lundberg. Il danese di Copenaghen non è nei piani tecnici di Scariolo ma al momento ha rifiutato tutte le proposte che gli sono state fatte. Qualora ne dovesse accettare una da qui a fine mercato, allora la Virtus potrebbe andare a sostituirlo.