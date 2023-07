Shengelia al Panathinaikos: quanto incasserà la Virtus Bologna?

Toko Shengelia è destinato a vestire la maglia del Panathinaikos nella prossima stagione: il georgiano si è già accordato con i greci che hanno superato la concorrenza della Stella Rossa. Il giocatore ha però un contratto in essere con la Virtus Bologna, ben felice di lasciarlo partire per risparmiare sul ricco ingaggio da 2.8 milioni di euro lordi. Cifra che poi verrebbe investita sul mercato per completare il roster dopo gli arrivi, già ufficiali, di Achille Polonara, Bruno Mascolo, Devontae Cacok e Ognjen Dobric.

Ma quanto ricaverà la Virtus dalla partenza di Shengelia, risparmio sullo stipendio a parte? Come scritto da Daniele Labanti i bianconeri vorrebbero un buyout compreso tra 500.000€ e 1 milione di euro. Il Panathinaikos, dopo aver trovato l’accordo con Shengelia, ora dovrà trovarlo anche con il club bianconero. Una volta risolti questi interrogativi si andrà avanti col mercato: vicinissima l’ufficialità di Jaleen Smith, che potrebbe essere annunciato già domani, seguiranno il sostituto dello stesso Shengelia e una point guard. Tiene sempre banco la questione di Iffe Lundberg, anche lui in uscita.

#Virtus Toko Shengelia andrà al Panathinaikos. Resta da capire a quale prezzo: la Virtus vuole un buyout e la cifra fissata sarebbe tra 500k e 1 milione di euro. Manca l’offerta sul piatto. Poi la Segafredo prenderà Jaleen Smith, un 4 e un play.

Foto: LBA