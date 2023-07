EA7 Milano, qual è il nuovo ruolo di Datome? Campo o scrivania?

Gigi Datome ha dato l’addio al basket giocato con il club ma non ha detto definitivamente stop alla pallacanestro in generale perché vuole ballare l’ultimo tango in Asia e poi lo aspetta un nuovo ruolo all’Olimpia EA7 Milano. Ma quale sarà questo ruolo?

Non si sanno ancora i dettagli precisi ma delle indicazioni ci sono state fornite da Gigi Datome stesso in un’intervista a La Nuova Sardegna dove ha dato qualche spoiler in più:

“Il mio nuovo ruolo con l’Olimpia Milano sarà più sul versante dirigenziale che tecnico. Sono convinto che allenare non faccia per me. Ho avuto grandi allenatori, so quanto sia difficile fare il coach e quanto occorra una dedizione anche forse superiore a quella dei giocatori, come tutte le cose fatte bene. Quindi non mi vedrete mai su un panchina, non è il mio posto”.

Insomma, non sappiamo dove sarà ma sappiamo dove non sarà: in campo. Di certo Gigi Datome, per il carisma che ha, non può svolgere un ruolo di poco rilievo all’EA7 Milano, quindi sicuramente sarà un decision maker, come lo è sempre stato durante tutta la sua carriera da giocatore.Ea