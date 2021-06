Virtus Bologna, Milos Teodosic eletto MVP delle finali scudetto

L’MVP delle finali scudetto è Milos Teodosic. Il playmaker serbo ha trascinato la Virtus Bologna al titolo di campione d’Italia nella finale contro l’Olimpia Milano.

Per Teodosic 19 punti in gara 1, 21 in gara 2, 12 in gara 3 e 10 con 6 assist in gara 4. Nella serie, inoltre, il serbo ha distribuito un totale di 24 assist. Senza contare il peso specifico delle varie giocate, spesso arrivate nei momenti decisivi delle partite.

