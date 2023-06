Virtus Bologna, Sergio Scariolo resta e spiega il perché

Sergio Scariolo ha tenuto una conferenza stampa per confermare la sua permanenza alla Virtus Bologna.

Un incontro che però probabilmente non è da considerarsi del tutto positivo. Il ct della Spagna, infatti, ha fatto capire che avrebbe voluto iniziare la prossima stagione con una prospettiva più a lungo termine. Scariolo ha un altro anno residuo di contratto con le V Nere e avrebbe gradito una estensione, cosa che gli era stata offerta nei mesi scorsi e che il coach stesso aveva messo in standby. Altro aspetto interessante sono le parole che confermano una riduzione del budget virtussino per la prossima annata, fra le motivazioni che hanno bloccato i discorsi sul rinnovo contrattuale.

Questo un estratto della conferenza stampa di Scariolo.

Non pensavo fosse necessario parlare del mio futuro ma confermo che resto alla Virtus Bologna perché ho un altro anno di contratto, la cosa che conta di più. C’è stato l’interesse dei Raptors con cui la società mi ha autorizzato a parlare, altre squadre si sono interessante a me ma non c’è mai stato nulla di concreto. Due mesi fa il dottor Zanetti mi ha chiesto la disponibilità a prolungare l’accordo, ho risposto che c’era ma a fronte di alcuni aspetti da chiarire. In questo giorni, riflettendo sul nuovo scenario economico della società, ho dato la mia disponibilità a valutare adeguamenti. Il club non mi ha fatto false promesse, è stato molto trasparente e lo accetto. La mia permanenza non è legata a un potenziale del rinnovo, so che la situazione è cambiata da quando sono arrivato qui per la prima volta, lavorerò con serietà anche senza una estensione contrattuale. Resto per onorare il contratto, per come mi trovo qui, per le motivazioni che avverto nello svolgere il mio lavoro al meglio. Ora si riparte e si lavora pensando all’immediato futuro. Apprezzo la dirigenza per avermi esposto chiaramente qual è il nuovo scenario economico, conosco il budget per il prossimo anno ma non spetta a me comunicarlo.